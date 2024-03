Calabria: “Con il primo stipendio da calciatore feci una mini festa”

In esclusiva a Radio Serie A ha parlato Davide Calabria che ha detto: "Sono cresciuto nella squadra di paese e ho cominciato a giocare a 5 anni con gli amici. Giocavo ovunque, a scuola e dopo. Sono partito come centrocampista, a cinque e poi sette. Ero più bravino in mezzo al campo e mi è sempre piaciuto stare in mezzo al campo, anche oggi".