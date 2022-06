Milan, Calabria sarà il nuovo capitano della squadra. Hernandez il vice

Davide Calabria sarà il nuovo capitano del Milan, mentre il vice sarà Theo Hernandez. Si attende solo l’ufficialità.

Redazione Il Milanista

Molto probabilmente AlessioRomagnoli il prossimo anno non vestirà più la maglia del Milan. Il difensore rossonero ha deciso di non rinnovare il contratto con il club meneghino e da mesi sta cercando una valida soluzione. Il giocatore fino all’ultimo non ha preso una decisione sul suo futuro, ma ora ha deciso di lasciare il club nel migliore dei modi -ossia dopo la grandissima vittoria dello scudetto. Il difensore starebbe valutando l’idea di trasferirsi alla Lazio, squadra di cui è tifoso fin da piccolo, ma non si riesce ancora a trovare un accordo con il club biancoceleste.

Tuttavia data la sua quasi certa partenza, il Milan inizia a pensare al suo sostituto in campo e nello spogliatoio. Secondo le ultime indiscrezioni, a ereditare la fascia di capitano dell’ex difensore di Roma e Sampdoria sarà Davide Calabria. Non dovrebbero esserci sorprese in merito, con la società rossonera intenzionata a premiare un prodotto del settore giovanile. Calabria ha infatti preso parte a 184 partite con la maglia della prima squadra, che ormai è diventata la sua seconda pelle. Mister Pioli e tutta la squadra sono della stessa idea, cioè che Davide sarebbe il giusto capitano per la squadra del futuro. Durante questa stagione Calabria ha preso parte a 26 partite di Serie A, durante le quali ha messo a segno due gol e ha fornito due assist. Presente anche nelle altre competizioni, con quattro titolarità in Champions League e tre in Coppa Italia.

Calabria rappresenta il giusto capitano, per leadership e per l’attaccamento dimostrato verso i colori rossoneri. Ci saranno delle novità anche sul fronte vice-capitano, che sarà Theo Hernandez. Il francese infatti è arrivato in Italia nel 2019 dal Real Madrid, ma da subito si è integrato al meglio con la filosofia del Milan. Durante questa stagione il francese ha già indossato la fascia quattro volte, tre in campionato (contro Roma, Venezia e Spezia) e una volta in Coppa Italia (contro il Genoa). La società vuole premiare il suo legame con i diavoli e la sua crescita esponenziale avvenuta nel corso della stagione. Il club meneghino punta molto su di lui: testimone il prolungamento del contratto avvenuto a febbraio, che lo lega ai rossoneri fino al 2026.