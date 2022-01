Calabria lascia il ritiro della Nazionale, vediamo insieme il perchè

Davide Calabria, terzino rossonero avrebbe lasciato lo stage della Nazionale Maggiore per problemi personali.

Dallo stage degli azzurri arriva una notizia, ovvero che due calciatori hanno lasciato il ritiro. Si tratta di Locatelli e Calabria, entrambi in rientro nelle proprie abitazioni. Il Milan ha ben quattro giocatori impegnati con la Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Tra di essi vi è Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Sandro Tonali e Davide Calabria. Stando a quanto riportato da Rai Sport, il terzino rossonero ed il centrocampista bianconero, si sarebbero allontanati dal ritiro per motivi personali, che al momento non sono stati resi noti. I due giocatori salteranno l'allenamento odierno, poi tutti potranno fare rientro nelle proprie squadre per preparare i prossimi impegni.