Calabria: “Tante differenze fra campionato e Champions, ma domani…”

Le parole del terzino rossonero in conferenza stampa prima di Milan-Porto.

Redazione Il Milanista

Davide Calabria è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani sera a Milano contro il Porto. Queste le sue dichiarazioni.

SULLA GARA DI DOMANI – «Avremo uno sguardo pronto, è l’ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo le qualità per fare una grande gara e passare il turno. Dobbiamo crederci dal primo all’ultimo minuto».

DIFFERENZE TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere una classifica che non meritiamo. Sono convinto che abbiamo potenzialità per fare meglio, già da domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni».

SULLA CRESCITA DA FARE IN EUROPA – «La Champions è una competizione di dettagli, ed alcuni sono stati a nostro sfavore ed ha fatto si che abbiamo questa classifica. C’è poco da dire, dobbiamo partire da domani facendo meglio, l’unico passo falso è stata la gara in Portogallo, siamo contenti di quanto fatto e domani sarà importante far vedere cosa sappiamo fare».