Cagliari-Milan, Castillejo: “È andato tutto bene, se siamo uniti…”

Cagliari-Milan, parla Castillejo

MILANO – Samu Castillejo, attaccante rossonero, si è così espresso a MilanTV al termine di Cagliari-Milan: “Era il momento in cui arrivava la partita che era veramente difficile, fuori casa e nel calcio italiano non è facile vincere in trasferta. E’ arrivata una vittoria, è tornato Ibra a fare gol con il Milan quindi oggi è andato tutto bene.

SUL MODULO: “Credo che il sistema nel calcio moderno non cambi tanto, è più questione di mentalità del giocatore ad adattarsi a cosa propone l’allenatore. Al di là di giocare bene o male siamo stati una squadra unita e forte, e questo è quello che conta”

SU IBRA: "Ibra è un giocatore fortissimo che ci darà tanto dentro e fuori dal campo. Ha una mentalità da campione, ci farà aumentare il livello".