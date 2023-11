Caccia al nuovo centrale di difesa: il nuovo obiettivo arriva dall’Arsenal

Caccia al nuovo centrale di difesa. La serie di infortuni ha messo sul mercato il Milan di Stefano Pioli. Ecco l'ultimo obiettivo sulla lista

Pierre Kalulu fuori quattro mesi, Pellegrino fuori almeno un mese, Kjaer che non è più una certezza e non da le garanzie che dava un tempo. Di conseguenza si fa in fretta a parlare di una vera e propria emergenza Milan. Proprio per questo motivo la squadra rossonera si sta muovendo sul mercato e vuole assicurarsi un difensore il prossimo gennaio.

L'ultimo nome (in ordine cronologico) sulla lista è quello di Jakub Kiwior. L'ex difensore della nostra Serie A che ha vestito la maglia dello Spezia si prepara a tornare nel nostro campionato dopo che non è riuscito a trovare grande spazio con l'Arsenal di Mikeal Arteta.

Al momento la trattativa è su una base del prestito con diritto di riscatto. Non dimentichiamoci che i Gunners hanno speso ben 20 milioni più bonus per portare il calciatore in Premier League. Vedremo se ci saranno i giusti margini per portare al termine una trattativa che sicuramente non sarà semplice.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.