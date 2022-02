Buriani: “Donnarumma? Molti giocatori baciano una maglia e poi se ne vanno”

L'ex rossonero Ruben Buriani ha parlato del Milan e non solo a Tutto Mercato Web. Andiamo a sentire le sue parole

In esclusiva a Tutto Mercato Web ha parlato Ruben Buriani che da ex rossonero ha detto: “Le parole di Donnarumma? Il Milan ha optato per questa strada: se ti arriva una telefonata così significa che lui ormai voleva lasciare e le condizioni su cui si erano parlati non potevano essere quelle ideali. C'erano insomma posizioni opposte. Il Milan si è guardato in giro e come ha detto Pioli, Maignan aveva impressionato da avversario col Lille, lo hanno seguito e poi preso".