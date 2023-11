Milan Primavera, buon compleanno a Mister Abate! Gli auguri del club

Gli auguri al tecnico: " Mister Abate festeggia oggi il 37esimo compleanno, il terzo su una panchina rossonera . Il Milan è ormai casa sua. Ignazio Abate ha indossato e difeso i nostri colori con una doppia veste: da calciatore, per dieci lunghi anni, e - attualmente - da allenatore del Settore Giovanile . Nel 2021, alla prima esperienza in assoluto, ha guidato l'Under 16 fino alla Finale Scudetto, poi è arrivata la chiamata sulla panchina della Primavera , che pilota con grandi risultati dal luglio 2022.

Un bellissimo percorso di crescita nella scorsa stagione, culminato nel raggiungimento della Semifinale di Youth League, e una partenza esaltante in questa, con tanti traguardi da raggiungere da qui in avanti. Mister Abate non si pone limiti e ha sempre mostrato coraggio e determinazione da vendere. In estate ha firmato il meritatissimo rinnovo di contratto, e la sua impronta e le sue idee continuano a essere ben visibili e riconoscibili. L'augurio è quello di togliersi tutte le soddisfazioni possibili con il Club, senza mai smettere di sognare. Da parte di tutta la famiglia rossonera, buon compleanno Mister!". (acmilan.com)