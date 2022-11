Longhi: “Nuovo stadio? Molti sono stati rigenerati vedi Camp Nou…”

Bruno Longhi non è affatto d’accordo sull’abbattimento di San Siro, ma proporrebbe di modernizzarlo come fatto da Camp Nou...

Bruno Longhi non è affatto d’accordo sull’abbattimento di San Siro, in quanto memoria calcistica e storica di Inter e Milan . Piuttosto bisognerebbe modernizzarlo, come dichiarato ai microfoni di Radio Sportiva:

STADIO DI INTER E MILAN- "Moltissimi stadi sono stati rigenerati e rifatti, e parlo del Bernabéu, del Camp Nou, dell’Old Trafford, che comunque nonostante le modifiche sono rimasti essi stessi. Hanno infatti continuato a funzionare nel rispetto della loro storia. Per me San Siro rimane lo stadio più bello d’Italia in senso assoluto. Per cui se pensiamo di abbatterlo o se le società pensano di andarsene, sono discorsi che si devono fare in tanti altri stadi italiani.