Broja: “Milan grande club, secondo solo al Real. Se mi chiamasse Ibra…”

Il Milansta cercando di capire quale attaccante prendere in vista della prossima stagione per sostituire l’ex Giroud. Nel frattempo Armando Broja del Chelsea ha voluto dare un segnale da lontano. L’attaccante albanese è stato accostato più volte ai rossoneri e proprio lui ha parlato dell’interesse del club di via Aldo Rossi. Durante un'ospitata al programma "Kampionet" su RTV Klan, Broja ha parlato dell'eventuale possibilità di sbarcare nel Milan.