Brocchi: “Il Milan senza infortuni poteva giocarsela su tutti i fronti”

L'ex centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del problema che ha condizionato la stagione dei rossoneri

Lorenzo Focolari Redattore 9 aprile 2024 (modifica il 9 aprile 2024 | 09:32)

Il Milanin questo finale di stagione si sta giocando ancora molto. In campionato i rossoneri vogliono difendere la seconda posizione in classifica, mentre in Europa League l'obiettivo è arrivare in fondo e provare a vincere il trofeo. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Cristian Brocchi ha parlato della stagione della squadra di Pioli.

Le parole dell'ex rossonero — "All'inizio il Milan ha avuto tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento in Champions League e in Serie A. Adesso che ha quasi tutti a disposizione, il Milan sta dimostrando di essere una squadra che poteva giocarsela in tutte e due le competizioni. Purtroppo così non potrà essere, ma ha ancora l'Europa League, che è un obiettivo prestigioso. La speranza è che possa arrivare fino in fondo".

