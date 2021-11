Brito (vicepresidente River Plate): “Vogliamo che Alvarez resti con noi”

Ai microfoni di Olè il vicepresidente del River Plate Jorge Brito ha parlato del futuro di Julian Alvarez, talento seguito anche dal Milan

Redazione Il Milanista

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell'interesse del Milan per il giovane attaccante del River Plate Julian Alvarez.

L'argentino classe 2000, già nel giro della Nazionale, è seguito da molti club. Oltre ai rossoneri, infatti, la Juventus nelle ore ha inviato alcuni osservatori in Sud America per seguire il ragazzo da vicino. Anche la Fiorentina sta compiendo i primi passi. Il club viola infatti ha mandato in avanscoperta due suoi giocatori, Martinez Quarta e Nicolas Gonzales, per convincerlo ad accettare il trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano.

Il vice presidente del River Plate, qualche giorno si è espresso così su Alvarez: "Il suo sviluppo al momento non ha limiti. Era da tanto che non vedevamo un giocatore così in Argentina". Senza dimenticare il successo estivo in Copa America e i 15 gol e 6 assist in 16 partite. E a rendere il classe 2000 ancora più appetitoso il suo contratto in scadenza con i Millionarios.

Nella giornata di oggi sempre il vicepresidente del River Plate Jorge Brito ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Olè. Un'intervista in cui, per la prima volta, un dirigente ha parlato del futuro del ragazzo: "Ora che il suo procuratore è tornato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlarci per raggiungere un accordo e far sì che Julian possa rimanere. Parlo per conto del River: è giovane, cresciuto molto, il mondo parla di lui e il prossimo anno c’è un Mondiale. Secondo noi non è ancora arrivato il momento di dirgli addio. Parliamo col suo agente, abbiamo un rapporto umano e affettivo coi calciatori, non li coinvolgiamo in queste questioni. In Argentina un giocatore del genere non si vede da tempo".