Bremer: “Sono pronto a confrontarmi con tutti gli attaccanti”

Gleison Bremer, difensore del granta,ed obiettivo della dirigenza rossonera ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club torinese.

DAL BRASILE ALL’ITALIA – «Il calcio italiano è molto interessante. Mi avevano detto che l’Italia è la miglior palestra per un difensore: a distanza di tempo dico che aveva ragione. La Serie A è il top per un difensore».

ULTIMI ANNI – «Mi sono concentrato sull’apprendere la lingua perché devi capire. La tattica poi l’apprendi. Mazzarri mi ha dato una grossa mano. Vuole la marcatura a uomo che in Brasile non esiste, mi diceva sempre che in area si deve marcare e bisogna mettersi bene con il corpo. E poi il suo collaboratore Claudio Nitti mi diceva che non giocavo il pallone velocemente. Mi ha fatto migliorare tanto e mi sono fermato spesso al Filadelfia per apprendere i segreti».