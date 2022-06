Bremer: “Futuro? Non so se rimarrò in Italia o andrò all’ estero”

Bremer, ex obiettivo di mercato rossonero ad un programma brasiliano ha raccontato qualcosa in più sul suo futuro.

Redazione Il Milanista

Bremer, nel corso di un’intervista in una trasmissione brasiliana Flow Sports Club, ha raccontato le sue prime difficoltà in Italia, ma anche del suo futuro. Di seguito le dichiarazioni dell' ex obiettivo di calciomercato rossonero, riportate da Tuttosport.

PRIME DIFFICOLTÀ – Gleison Bremer nel corso del programma ha parlato anche del suo arrivo in Italia e le prime difficoltà: «Ero giovane e dovevo imparare, ho iniziato con Mazzarri. L’adattamento è stato graduale, anche con la lingua. All’inizio dicevo solo “ciao”. In campo? Ero destro e giocavo a sinistra. Sono rapido e così sono cresciuto con il lavoro. Un crescendo continuo, anche di testa, per non prendere troppi cartellini».

IN FUTURO – Bremer si sofferma a parlare in particolare del suo futuro : «Ne sto parlando con il mio agente e al momento non c’è nulla di definito. Stiamo parlando. Non so se rimarrò in Italia o andrò all’estero. L’unica cosa fondamentale è giocare la prossima Champions League e questo è importante per continuare a crescere. Si definirà tutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane».

ITALIANO- «Mia moglie ha antenati italiani e sarà naturalizzata. Automaticamente anche io dopo gli anni di permanenza»

L’Italia o la Seleçao? Chiede Ze Roberto, ricordando che il gruppo verdeoro per il Mondiale è fatto: «Il mio sogno è essere convocato dal Brasile. In Italia ho fatto una carriera solida e qui c’è una possibilità aperta, vediamo».