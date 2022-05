Occhi su Brekalo: il Milan studia l’occasione per giugno

Con il tricolore in dirittura d'arrivo i rossoneri studiano i primi colpi in ottica futura. Vediamo insieme l'ultimo nome in orbita Milan

Redazione Il Milanista

Con il tricolore in dirittura d'arrivo i rossoneri studiano i primi colpi in ottica futura. Stando alle ultime notizie di mercato il Milan avrebbe messo gli occhi su Josip Brekalo, vecchio pallino di Boban. Il giocatore ha deciso di lasciare Torino, squadra in cui era in prestito con diritto di riscatto, per trasferirsi in un club che giochi la Champions League.

I rossoneri ci provano, il Wolfsburg proprietario del cartellino dell' attaccante non potrà tirare troppo la corda visto che il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2023. 11 Milioni potrebbero essere la base della trattativa. Il classe 98' sarebbe un alternativa valida a Messias per cui i rossoneri dovrebbero spendere 6 milioni di euro per il riscatto. Josip in questa stagione ha collezionato ben 31 presenze in campionato condite da 7 goal e 2 assist, numeri veramente interessanti per un calciatore appena sbarcato in Serie A. Maldini e Massara nel frattempo, starebbero monitorando con molta attenzione e interesse la situazione del giocatore, pronti a sferrare l'assalto definitivo. Sul calciatore non vi è certamente solo l'interesse dei rossoneri, sulle sue tracce infatti vi è il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad inserire un tassello in più nel reparto offensivo azzurro.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e soprattutto da quale club soddisferà le condizioni economiche imposte dal club tedesco. Nel frattempo però di una cosa siamo certi, i rossoneri ci proveranno.