Brambati: “Io difendo Pioli perchè Okafor e Jovic sono state delle pezze”

Massimo Brambati ha parlato del Milan in vista della sfida contro la Fiorentina. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio durante Maracana ha parlato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati che ha detto: “Milan? Serve dare tempo a un tecnico. Ha tanti problemi fisici ora, non ha più il centrocampo che ha vinto lo Scudetto, e davanti non sono mai intervenuti in modo importante. Okafor e Jovic sono entrate last-minute per mettere una pezza. Io difendo Pioli, sta facendo del suo meglio in queste condizioni. E oggi si trova anche da solo senza Massara e Maldini".

Se è vero che Materazzi era vicino al Milan — "Sì, ho portato il suo contratto firmato e l'ho portato in giro in macchina a Milano. Poi Galliani fece retromarcia, perché la Curva non lo voleva. Era molto prima dei Mondiali vinti e Materazzi non giocava titolare con Mancini".

