Braida: “Maldini? Fa specie che chi capisce di calcio non sia più lì”

La caratteristica indispensabile di un dirigente: "La competenza. Non solo nell'avere l'occhio clinico per valutare se un calciatore è forte, ma anche andare ogni giorno al centro sportivo della squadra. Il bravo dirigente non si vede soltanto d''estate o a gennaio. Ma tutto l'anno. Deve avere le antenne sempre dritte per capire le problematiche di tutti".