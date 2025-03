Sacchi: “Allegri non è da Milan, cosa ha vinto in Europa?”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha dato la sua opinione sull’interesse del Milan per Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole

Sull’interesse per Massimiliano Allegri: “Non si può certo dire che non sia un allenatore di alto livello. In Italia sa vincere, sa gestire un gruppo, sa convincere i giocatori a giocare il suo tipo di calcio. La mia preoccupazione è un’altra: il Milan ha sempre avuto un pubblico abituato ai palcoscenici e ai successi internazionali”.