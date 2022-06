Brahim Diaz premiato in Spagna con la Triplice Corona

Premi e riconoscimenti per i giocatori del Milan non sono ancora finiti. Oggi è arrivato dalla Spagna un altro premio per un rossonero, si tratta di Brahim Diaz . Il trequartista ha ricevuto oggi un premio a Malaga dalla redazione di Marca.

Il quotidiano spagnolo lo ha premiato per essere stato il primo Under 23 nella storia del calcio ad aver conquistato la “Tripla Corona”. Il giovane fantasista ha infatti già trionfato sia in Liga con il Real Madrid, la Premier League con il Manchester City e appunto la Serie A con il Milan. In questa impresa erano riusciti finora solo due giocatori, Cristiano Ronaldo e Danilo, ma ovviamente in età più avanzata.