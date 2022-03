Il futuro di Brahim Diaz è al Milan: si tratta col Real Madrid per uno sconto

Il centrocampista spagnolo è in prestito col diritto di riscatto fino al 2023. Si cerca uno sconto con il Real Madrid prima della scadenza.

Si continua a parlare di mercato in casa Milan. Tante le situazioni da definire in entrata e sui rinnovi di contratto. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato dell'interessamento del Milan per Luka Jovic che potrebbe liberarsi a zero dal Real Madrid , squadra con il quale il Milan dovrà anche discutere del contratto di Brahim Diaz . Secondo tuttosport le intenzioni della dirigenza rossonera sono quelle di riscattare il giovane numero 10. Il centrocampista spagnolo è in prestito biennale ed ha la clausola per il diritto di riscatto fissata a 22 milioni di euro .

Nella stagione in corso in numeri non sono dalla sua parte, si contano 4 gol e 4 assist in 33 apparizioni in tutte le competizioni. Ha spesso alternato buone prestazioni a partite incolore, in cui non dava l'impressione di poter incidere in maniera significativa. Il Milan sembrerebbe volergli dare fiducia, ha 22 anni, è giovanissimo e può ancora crescere molto. Non è da escludere però che se dovessero presentarsi degli ostacoli nella trattativa con il Real Madrid si possa decidere di non riscattare il trequartista malagueño e puntare su altri obiettivi.