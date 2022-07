Braglia è convinto: “Maldini è un grande, il Milan è ancora il più forte!”

È vero, il calciomercato del Milan deve ancora ingranare. Ma Maldini, insieme con al suo collega inseparabile Frederic Massara, sta scandagliando a destra e a manca i nomi da accostare al rossonero. E non si danno per vinti. Tant'è che la trattiva più calda, quella a proposito di Charles De Ketelaere, ne è un chiaro esempio: i due, nonostante il mancato rialzo, continuano a mettere sottopressione il Brugge. Come a dire: "Sbrigati, o me lo lasci o me ne vado!". Patti chiari e amicizia lunga. Ma non finisce qui, perché stessa cosa stanno facendo per il tanto desiderato difensore. Non a caso spiccano i nomi di Tanganga e N'Dicka, ovvero due difensori estremamente talentuosi e molto giovani.