Botman, Milan o Newcastle: chi la spunta? Marchetti ha le idee chiare

Milan o Newcastle, chi si aggiudicherà Botman? Chi l'avrà vinta? Un po' come chiedere a Shakespeare se sia meglio "essere" o "non essere"...

Redazione Il Milanista

Sven Botman ha nelle sue mani la sua prossima destinazione. Il difensore del Lille è oggetto di contesa fra i campioni d'Italia del Milan e i bianconeri d'Inghilterra, il Newcastle. Una sfida che non ammette colpi di scena. Serrata come non mai, si è già guadagnata il titolo di telenovela dell'anno a pari merito con un altro obiettivo del Diavolo e anch'egli giocatore del Lille, Renato Sanches.

Esatto, una vera e propria telenovela. Come quelle serie spagnole romantiche o l'americana soap opera Beautiful. Tutte e tre ha un elemento in comune: sono infinite. Ogni giorno sembra arricchirsi di un episodio nuovo, ricco di spunti che alla fine allontanano sempre di più il diretto interessato verso il finale. Già, proprio quel finale che tutti sognano ma che purtroppo non arriverà mai. Di più: conclusione, in queste tre telenovele, fa rima con utopia. Insomma, un finale che non c'è. E quei pochi che ci sperano, beh, sappiamo che fine faranno (un antico proverbio veneto lo spiega accuratamente).

Ma ritornando all'incipit del nostro discorso, la scelta è tutta nelle mani del classe 2000. Sì perché il centrale, per tagliare corto, potrebbe benissimo accettare la corte (e i soldi, specialmente) dei britannici e chi s'è visto s'è visto. E invece l'olandesino è uno dei pochi, pochissimi romantici del calcio di oggi: preferisce aspettare il Diavolo. E lo ha ribadito più volte. Un po' per la storia e un po' per l'ambiente (e tanto sicuramente per la Champions, competizione che i Magpies per ora non hanno).

Così facendo però, come riporta il giornalista di Sky Luca Marchetti, "Il giocatore preferisce il Milan al Newcastle e il Lille preferisce il Newcastle al Milan. È un braccio di ferro a tre", si rischia di creare un braccio di ferro interminabile. Ed è capibile, Botman è un romantico, ama i palcoscenici e le grandi occasioni, il Lille è più concreto e pragmatico: i francesi voglio i soldi, nient'altro. Della scelta del giocatore se ne infischiano. Vedremo chi avrà ragione, chi scriverà la parola fine (se mai ci sarà).