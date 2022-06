Milan-Botman: l’olandese vuole solo vestire rossonero ma…

Sven Botman continua ad essere il preferito della dirigenza rossonera e spinge per arrivare a Milano: la situazione.

Redazione Il Milanista

Sven Botman è ormai da tempo sui radar rossoneri. L'olandese è stato scelto da Maldini come il tassello giusto da aggiungere alla difesa di Stefano Pioli. In quel reparto il Milan, molto probabilmente, perderà Alessio Romagnoli che si libererà a zero e Simon Kjaer per età e condizioni fisiche non offre più le stesse garanzie del passato. La difesa al momento può solo contare sulla presenza di Tomori e Kalulu come certezze assolute. Ecco perché i rossoneri metteranno a segno un colpo in quel ruolo e cercheranno di aggiudicarsi un centrale di livello.

La trattativa con Botman va avanti da tempo. Il Diavolo lo aveva già cercato nel mercato di gennaio per sostituire l'infortunato Kjaer. Nella finestra invernale il Lille aveva alzato il muro e rimandato i discorsi per giugno. Dopo cinque mesi la situazione è decisamente diversa: Botman ha dichiarato pubblicamente che andrà via da Lille e i francesi sono consapevoli di doverlo cedere. Maldini e Massarahanno già raggiunto l'accordo con l'entourage del calciatore che da tempo ha detto sì al Milan e vuole solo vestire rossonero. Intesa raggiunta sulla base di un quinquennale da 3 milioni netti a stagione e l'ex Ajax sta rifiutando qualsiasi altra pretendente. Il Milan vuole Botman e Botman vuole il Milan, i rossoneri restano in pole.

La trattativa però non ha mai ricevuto il via libera definitivo. Restano da limare i costi del trasferimento con il Lille. C'è una distanza di circa 5 milioni di euro tra le richieste dei transalpini e l'offerta recapitata dai rossoneri, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata rifiutata. Maldini è pronto a sborsare 30 milioni per l'olandese ma il Lille gioca a rialzo. La concorrenza della Premier League è forte, sulle sue tracce vi è da tempo il Newcastle, ma non solo. I francesi puntano a monetizzare il più possibile e spingono per cederlo in Inghilterra, scontrandosi con la volontà del calciatore di giocare a Milano. Gli spiragli per la riuscita della trattativa ci sono. I rapporti con il Lille sono sempre stati ottimi ma soprattutto Maldini può fare leva sulla volontà di Botman di voler vestire la maglia rossonera.