Borghi: “Quanti gol in Serie A! Il calcio italiano verso la svolta”

Le parole del giornalista e telecronista DAZN, Stefano Borghi sull'ultimo Atalanta-Milan da ritmi europei e sul calcio italiano.

SU ATALANTA-MILAN E I SUOI RITMI - “Fantastici, ritmi veramente fantastici, contando che per tutte e due era la settima partita in tre settimane. Anche questo è da contare. Mi aspettavo una partita veloce però magari con un rallentamento nella seconda parte che però non c’è mai stato, si è andati a velocità incredibile per tutta la partita.

LA SVOLTA DEL CALCIO ITALIANO - Credo che in questo si veda una svolta benedetta per il calcio italiano che assume contorni più europei, con più propositività, con più rischio, con più intensità, con più duelli. È esattamente quello che bisogna fare per cercare di colmare il gap con i grandi movimenti europei, anche perché non solo si va verso il modo di giocare a calcio che hanno gli altri, ma perché mi sembra che le partite siano molto più belle, più divertenti. Per la gente sono di maggiore appeal”.