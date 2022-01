Borghi: ” L’errore di Serra pesa molto sul campionato”

Stefano Borghi tramite il suo canale Youtube è intervenuto per parlare dell' errore fatale dell' arbitro nel match di ieri sera.

Continua a far discutere e non poco, la decisione presa ieri sera dall' arbitro Serra durante la sfida tra Milan e Spezia. I tifosi sono in escandescenza e richiedono l'intervento da parte degli organi competenti per avere chiarezza dell'episodio. C'è chi parla di campionato falsato e di match da rigiocare, ma probabilmente oltre alla punizione per l'arbitro non avverrà altro.