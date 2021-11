Adli, l’ex stella dell’Arsenal lo elogia: “Hai cambiato atteggiamento”

L'ex stella dell' Arsenal Thierry Henry ha voluto complimentarsi con Yacine Adli per le sue prestazioni. Il ragazzo è di proprietà rossonera

Yacine Adli è una nuova promessa del panorama francese, che il Milan si è aggiudicato nell'ultima sessione di calciomercato. La società rossonera ha deciso di lasciare il ragazzo in prestito al Bordeaux fino a giugno, in modo che possa continuare la sua fase di crescita. In estate il francese sbarcherà a Milanello, magari con molta più esperienza e consapevolezza nei propri mezzi. Il calciatore sta continuando a confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno. Nella scorsa partita di Ligue 1 tra Bordeaux e PSG, gara terminata con il risultato di 2-3 per i parigini , il ragazzo ha disputato una partita superlativa, apportando al match molta qualità e fornendo anche un'assist. Il classe 2000' in carriera ha giocato anche come punta, mezzala ed esterno.