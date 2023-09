Bonucci: “Se scelsi di andare al Milan la colpa è solo di una persona”

Il difensore italiano Leonardo Bonucci ha parlato dicendo finalmente come le stanno le cose dopo il suo divorzio con la Juve...

L'ex difensore di Juventus e MilanLeonardo Bonucci si è aperto in una lunga intervista concessa a SportMediaset. Il giocatore sul suo doppio addio alla vecchia signora si è così espresso: "In entrambi i casi la colpa fu di un singolo e in entrambi i casi il singolo è lo stesso. Sia quando dovetti andare al Milan, sia ora".