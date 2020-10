Bonaventura: “Ibra e Ribery? Qualunque tecnico li vorrebbe: fanno ancora la differenza nonostante l’età”

MILANO – L’ex giocatore del Milan, oggi alla Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, ha parlato delle qualità che hanno in comune sia Zlatan Ibrahimovic e Ribery. Ecco cosa ha detto: “La qualità che accomuna Ibrahimovic e Ribery è il grande impegno e la concentrazione che mettono in ogni allenamento. Non so se una squadra con loro due vincerebbe di sicuro lo scudetto, ma sono certo che qualunque tecnico la vorrebbe allenare. Sono due calciatori che hanno fatto capire a tanta gente che anche dopo i 35 anni se hai classe e qualità puoi fare ancora la differenza”.