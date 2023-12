Il bomber della Dea alza bandiera bianca: le ultime su Scamacca

Il centravanti dell'Atalanta alza ufficialmente bandiera bianca. Ecco tutte le ultime sul bomber, scopri se ci sarà questo sabato pomeriggio

L'Atalanta continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Proprio questa sera si scenderà sul campo da gioco per fare la differenza contro un super team come il Torino. Poi si ospiterà in casa il Milan. Una partita che difficilmente sarà possibile sottovalutare e per la truppa di Gasperini c'è anche un'assenza pesante a cui dover far fronte.

Il calciatore che alza definitivamente bandiera bianca è Gianluca Scamacca. Questo inizio di stagione pare davvero maledetto per il centravanti che non riesce ad inanellare diverse prestazioni consecutive senza che venga fermato da qualche problema fisico. In questo caso a farla da padrona è un danno muscolare.

Non solo Scamacca che rischia di dover alzare bandiera bianca. In queste ore ha un grosso problema alla caviglia anche l'esterno di centrocampo Davide Zappacosta. L'italiano è sempre stato una certezza per il tecnico Gasperini, ma molto probabilmente dovrà fare a meno delle sue scorribande sia oggi che sabato prossimo.

