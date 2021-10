Verso il Bologna, Rebic o Ibra, Bennacer o Tonali: le ultime della vigilia

Tanti i dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del match di domani contro il Bologna. Proviamo a fare chiarezza.

Redazione Il Milanista

In vista del match di domani sera contro il Bologna, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare qualche cambio nella formazione rispetto alla trasferta di Champions League contro il Porto. Tanti i ballottaggi: proviamo ad elencarli per poi fare chiarezza. Si parte dalla difesa dove a giocarsi un posto sono Fikayo Tomori e AlessioRomagnoli in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di SimonKjaer. In mezzo al campo ci sarà spazio sicuramente per FranckKessie che tornerà a disposizione dopo aver saltato la sfida di Champions League in casa del Porto per squalifica. Al suo fianco uno tra IsmaelBennacer e SandroTonali.

ZLATA SCALPITA - In attacco Zlatan Ibrahimovic vuole tornare protagonista. Dopo lo stop piuttosto lungo per l'infortunio al tendine d'Achille, l'attaccante svedese ora ha intenzione di prendere per mano il Milan e tornare a giocare da titolare: "Sto bene, ho giocato più dell'ultima partita. Mi mancano minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo e il feeling per giocare le partite. Ci sono tanti match da giocare: pensiamo al campionato, poi di nuovo alla Champions. Abbiamo ancora tre partite in Europa, non dobbiamo perdere la fiducia. Nel mio ruolo preferisco stare più in campo che fuori, sto tornando".

REBIC? SI DECIDE OGGI - Anche AnteRebic però vuole dire la sua. Il croato è stato uno dei rossoneri più in forma nelle ultime settimane, ma si è dovuto fermare sabato scorso durante la sfida contro il Verona a causa di un problema alla caviglia. Ora il numero 12 milanista è in dubbio però anche per il match di domani sera contro il Bologna: a riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che una decisione verrà presa da Stefano Pioli e dallo staff medico solo nella giornata di oggi.

Vediamo dunque quelle che potranno essere con maggiore probabilità, le scelte di Stefano Pioli per l'11 da schierare domani sera alle 20:45 allo Stadio Dall'Ara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.