Un mediano è in uscita, su di lui c’è il Bologna di Thiago Motta

In vista della sessione invernale di calciomercato, il Bologna mette nel mirino un giocatore. Ecco di chi si tratta

Il Milan vorrebbe fare qualche colpo in entrata a gennaio, ma senza uscite non ci saranno arrivi. Proprio per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando di sfoltire la rosa piazzando i giocatori che non fanno più parte del progetto targato Stefano Pioli.

Il Bologna punta un rossonero — Dopo la grande rimonta nelle ultime giornate in Serie A, prima della sosta per permettere lo svolgimento dei Mondiali in Qatar, il Bologna comincia a pensare al mercato di riparazione. Il tecnico della squadra felsinea, ovvero Thiago Motta, ha messo nel mirino un giocatore in particolare.

Ecco di chi si tratta — Il giocatore in questione è Tiemoue Bakayoko il quale al Milan non sta trovando lo spazio che si aspettava. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, gli ostacoli sono due. Il primo è Rino Gattuso che vorrebbe Bakayoko al Valencia. Il secondo è lo stipendio da 2,5 milioni che percepisce il giocatore di proprietà del Chelsea. Qualora il Milan decidesse di far partire Bakayoko e il giocatore accettasse la corte di Thiago Motta, sarà il Chelsea a dover venire incontro al Bologna pagando parte dello stipendio del centrocampista.

