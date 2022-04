Bologna, De Leo: “Vogliamo dare una soddisfazione al mister”

Emilio De Leo, allenatore in seconda del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan.

Redazione Il Milanista

Emilio De Leo, allenatore in seconda del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan.

SENZA MIHAJLOVIC – «Non è stato facile, la notizia del mister è stata come un fulmine a ciel sereno ma ci siamo subito ricompattati come era successo in passato. Ci aspetta una gara difficilissima contro una delle migliori squadre del campionato, ma cercheremo di giocarcela con coraggio. Vogliamo provarci e giocare a viso aperto per dare una soddisfazione in primis al mister».

PRESTAZIONE – «Abbiamo bisogno di fare punti e di ritrovare il risultato, con una prestazione che abbia questo fine. Allora avevamo più tempo per organizzarci, adesso abbiamo dalla nostra il fatto che ci siamo già passati».

SORIANO – «Sta bene, ieri ha lavorato in differenziato ma oggi sarà aggregato al gruppo. Vediamo come andrà oggi».

SCUDETTO MILAN – «Ci sono tante squadre attrezzate, ma il Milan sta dando molta continuità negli ultimi anni. Riesce ad avere un certo equilibrio pur avendo tanti giocatori tecnici, non danno punti di riferimento e sanno ognuno cosa devono fare. Secondo me sono un punto di riferimento per tante altre squadre in Italia».

Lunedi sera alle ore 20.45 andrà in scena Milan-Bologna, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa vorranno riconfermare le ottime prestazioni messe in mostra nelle ultime settimane. Mentre gli ospiti proveranno a strappare qualche punto per avvicinarsi ai granata. La partita du domani sarà fondamentale in ottica scudetto, tenendo in considerazione che oggi si giocherà il big match fra Juventus ed Inter. Gli uomini di Stefano Pioli non potranno fallire, con l'obiettivo di lottare fino alla fine per il tricolore.