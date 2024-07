Bolis: “Marani sta risollevando la Lega Pro, ora ci vedono all’estero”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il direttore Sportivo della PergoletteseGabriele Bolis che ha detto: "Dall'arrivo di Marani, per la Lega Pro, è cambiato tutto. Non era mai successo, al 4 luglio, di avere già gli accoppiamenti per la Coppa Italia Serie C, a fine giugno i gironi predisposti perché non ci sono stati ricorsi... è cambiato tutto, e noi club possiamo organizzarci, con le tempistiche. Prima facevamo i ritiri senza sapere quando si poteva partire, ora possiamo programmare”.