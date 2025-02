Boban demolisce Theo: “Sono anni che simula, è indecente e antisportivo”

Ieri il Milan è uscito dalla Champions League , pareggiando 1-1 contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff. La gara era iniziata in discesa, con il gol di Gimenez dopo meno di un minuto. Poi però al 51' Theo Hernandez si è fatto espellere , con il secondo giallo per simulazione , cambiando l'inerzia della gara. Dagli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha commentato in maniera dura la prova del francese.

Il duro commento dell'ex rossonero

"Theo lo fa da anni (la simulazione, ndr), mi stupisce che nessuno glielo abbia detto o lo abbia corretto. Sono cinque anni che fa così. La seconda ammonizione è assurda: è indecente, è antisportivo. Non si fa e basta. Dall'inizio della stagione vediamo un Theo che non c'entra nulla con il Theo che conosciamo. E' abulico. All'inizio non sapeva difendere, poi è migliorato molto. Quest'anno invece non ci pensa nemmeno. Moralmente è grave. Perché lo fai? Cos'è questa simulazione? Poi è un difensore... Lui è un treno, ha una forza fisica assurda, via…".