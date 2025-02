Calciomercato Milan – Terremoto Leao: “Se va via, in attacco arriverà…” | News

Tra i temi che non passano mai di moda in casa Milan c'è senza dubbio quello legato al calciomercato rossonero, che pare essere sempre in fermento come confermano anche le ultime news che stanno circolando in questi giorni. Dopo un mercato di gennaio decisamente importante infatti, il Milan sarebbe pronto a replicare ancor più in grande quanto fatto anche in ottica estiva. E anzi, questa volta potrebbe andare in scena un qualcosa di ancor più imponente e clamoroso.