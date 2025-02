Milan-Feyenoord, le pagelle di Crudeli: “Adesso basta!!! Vi dico che Conceicao…”

Iniziamo le pagelle di Milan-Feyenoord con il portiere rossonero che - dopo l'erroraccio che ha condizionato la gara d'andata - era chiamato a rispondere presente sul campo. Mike vive un primo tempo abbastanza sereno, senza che il Feyenoord lo chiami in causa e senza dover dunque difendere attivamente la porta del Milan. La musica non cambia di molto nel secondo tempo, ma appena gli olandesi si fanno vedere in avanti dopo la scioccante espulsione di Theo Hernandez, Maignan viene infilato dal colpo di testa di Carranza. Sarebbe servito un miracolo puro per evitare quel gol: non ha colpe questa volta. VOTO: 6