Boban dopo le dimissioni dalla UEFA: “Non voglio essere loro complice”

Zvonimir Boban non è più l'Head of Football della UEFA. Sentite le sue parole anche su Ceferin dopo le dimissioni...

In esclusiva all'Equipe ha parlato l'ex dirigente del MilanZvonimir Boban che si è appena dimesso dalla UEFA e non è più l'Head of Football.

Sentite le sue parole — "Queste regole sono state introdotte proprio per proteggere la UEFA dal malgoverno e dal vecchio sistema. Che egli volti le spalle a questi valori sfugge ad ogni comprensione. Essere complice di tutto ciò andrebbe contro tutti i principi e i valori che ho sempre difeso. Non voglio essere un eroe, soprattutto perché non sono l'unico a pensarla così, ma è con infinito rammarico, e con il cuore pesante, che mi rendo conto che non ho altra scelta che lasciare la UEFA".

