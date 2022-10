Boban: “Il Milan può vincere a Zagabria, la qualità è dalla sua parte”

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport'

Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Anch'Io Sport', trasmissione in onda sulle frequenze di 'Rai Radio 1'. Ecco, dunque, cosa ha dichiarato l'attuale responsabile del calcio in UEFA.

Sulla situazione del calcio italiano: "Dopo Andrea Pirlo l'Italia non ha avuto più un grandissimo talento. Sono passati vent'anni, è stato ucciso il talento italiano nei vivai. Per l'Italia ci vogliono 10-15 anni per tornare al top, al livello dell'Inghilterra. Poi bisogna cercare di fare questi stadi che sono ormai imprescindibili".

Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli sembra maturo, ha un'atmosfera straordinaria ed è consapevole dei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario ed è molto equilibrato. Il Milan ha un grandissimo carattere, la storia e la sua grandezza contano, ma io dico che potrebbe tornare anche l'Inter: se Romelu Lukaku ritorna quello di due anni fa può succedere di tutto".

Su Dinamo Zagabria-Milan di Champions League, che lui vivrà da doppio ex: "Il Milan può vincere a Zagabria, la qualità è della sua parte. La Dinamo è tosta e venderà cara la pelle: non sarà una partita semplice nemmeno per me, sono le due squadre della mia vita".

Su Stefano Pioli: "Ci sono giocatori che valgono la Champions e ruoli da rinforzare, dipende dalle ambizioni societarie, da quanto si vuole investire per arrivare al top. Bisogna pensare in grande, sennò è difficile che il Milan torni quello di una volta".