Boban: “In causa con Eliott, ma tifo Milan. Le scelte fatte…”

Le parole rilasciate dall'ex dirigente rossonero, Zvonimir Boban, sulle pagine di Sportweek. Non risparmiate frecciatine ad Elliott.

Zvonimir Boban, ex giocatore e dirigente rossonero e attuale Chief of Football dell'UEFA, ha rilasciato una lunga intervista che uscirà domani su SportWeek. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina in anteprima alcune sue dichiarazioni che non si sono risparmiate qualche frecciatina ad Elliott, con cui ora Boban è in causa e un pensiero sull'addio al Milan: "Se è passata l’amarezza per l’addio al Milan? Sì, è passata. Nella vita ci sono cose ben peggiori dell’interruzione di un rapporto professionale".