Boateng sul gol contro il Barcellona: “Mi chedo sempre: come ho fatto?”

Proprio in queste ore ha parlato il centrocampista e fantasista ex rossonero Kevin Prince Boateng. Ecco le sue parole sul gol al Barcellona

Kevin Prince Boateng ha parlato ancora di Milan e lo ha fatto nel corso della trasmissione di Tv Play. Il calciatore ha ricordato i bei momenti che ha passato con la maglia rossonera sulle spalle. Ecco tutte le sue dichiarazioni riguardo il famoso gol fatto registrare contro il Barcellona in Coppa dei Campioni.

"Fu un gol incredibile, una giocata che non realizzi o progetti, la fai e basta, al momento, improvvisando e tentando la cosa più difficile. Fui bravo a portarmi avanti la palla con il tacco, poi il tiro non era un granchè, ma feci gol sul palo di Valdès. Ancora oggi lo guardo e mi chiedo come ho fatto".