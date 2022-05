Sirene “Blancos” per Rafael Leao: Maldini però vuole blindarlo

Uno dei protagonisti assoluti della volata scudetto rossonera è finito nel mirino dei Blancos. Parliamo ovviamente di Rafael Leao.

Immaginare oggi un Milan senza Leao risulta molto complicato dopo l'enorme contributo dato dal portoghese alla stagione trionfale. Certo è che i corteggiamenti in estate non mancheranno: dovranno essere bravi Maldini e Massara a sedersi intorno a un tavolo con Jorge Mendes per soddisfare le richieste economiche del calciatore.