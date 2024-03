Biraghi a Sky Sport: “Scomparsa di Barone vuoto incolmabile”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il difensore della FiorentinaCristiano Biraghi che ha detto: “Barone? Vuoto incolmabile, quando succedono queste cose non puoi mai sapere come ripartire, sicuramente è un motivo per dare qualcosa in più per lui, la sua famiglia e tutta la Fiorentina. Da una settimana il clima è surreale, sicuramente lui ci darà una spinta per fare qualcosa di importante”.