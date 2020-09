Billò: “Io e Leonardo abbiamo avuto il Coronavirus”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Anna Billò, conduttrice televisiva per Sky Sport e moglie di Leonardo, ha svelato di aver avuto il Covid-19: “Lo abbiamo contratto tutti in famiglia. Ha iniziato nostro figlio Thomas, il più piccolo, appena è cominciata la chiusura in Francia: febbre alta, dolori fortissimi alla testa e mal di gola. Per tre giorni è stato malissimo. Dopo è toccato a me e Leo: abbiamo perso gusto e olfatto, poi abbiamo avuto febbre e fiato corto. Venticinque giorni più tardi eravamo ancora positivi. E’ stato lungo e difficile venirne fuori; dopo un mese e mezzo finalmente sono arrivati i tamponi negativi”.