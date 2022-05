Biglietti Sassuolo-Milan, il club neroverde aspetta la Lega

A dodici anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato nel turno finale di campionato. Il Milan è a +2 dai cugini nerazzurri.

A dodici anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato nel turno finale di campionato. Il Milan, che ha due punti di vantaggio sull’Inter, sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, mentre i nerazzurri sfidano al Meazza la Sampdoria. Ai rossoneri, per laurearsi Campione d’Italia per la diciannovesima volta della loro storia, basterà un pareggio. Ancora non c'è l'ufficialità (è attesa domani in giornata), ma entrambe le sfide dovrebbero giocarsi domenica 22 maggio, con calcio d’inizio alle ore 15, per garantire la contemporaneità.

GRANDE RICHIESTA - Il Sassuolo, sul proprio profilo Twitter, ha specificato di essere in attesa di comunicazioni dalla Lega Serie A: "Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo-Milan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match".

Manca un ultimo sforzo agli uomini di Stefano Pioli per laurearsi campioni d'Italia e per aggiungere il 19evesimo tricolore alla propria bacheca. Di fronte i rossoneri avranno il Sassuolo di Alessio Dionisi, squadra ostica e compatta. I neroverdi sono reduci dal 3-1 in trasferta contro il Bologna e vogliono confermare la loro ottima stagione. Il Milan invece, vorrà vincere per infiammare Milano ed i propri tifosi.