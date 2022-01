Biglietti Milan-Juventus disponibili: ecco il listino prezzi

Da oggi sarà possibile acquistare il proprio biglietto per la sfida di domenica sera tra il Milan e la Juventus.

Il Milan sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la vendita dei biglietti per il big match di domenica sera contro la Juventus. Sarà una gara molto importante per entrambe le squadre che vorranno ottenere il massimo dei punti. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, attualmente in vigore relativa alla massima capienza degli stadi, il Milan vorrà avere il supporto da parte di tutti i suoi estimatori. Infatti da martedì 18 gennaio sono disponibili alcuni biglietti, in numero limitato per tre giorni, a partire dalle ore 15.00.