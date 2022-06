Bierhoff: “Assurdo che la Fifa abbia assegnato il Mondiale al Qatar”

Il grande Oliver Bierhoff ha parlato dell'assegnazione da parte della Fifa del prossimo Mondiale al Qatar: le sue parole

Il direttore della Federazione tedesca Oliver Bierhoff ha parlato in una intervista del prossimo Mondiale in Qatar e di un argomento molto delicato: quello delle persone omosessuali. Sentite le sue parole

Le parole di Oliver Bierhoff in merito

"Il trattamento degli omosessuali in Qatar è assolutamente inaccettabile. Quali criteri utilizza effettivamente la Fifa per assegnare una Coppa del Mondo? L'assegnazione di una competizione come questa è l'arma più potente per spingere i paesi a effettuare cambiamenti essenziali per i diritti umani. Devono avvenire prima della designazione del Paese e non dopo, altrimenti perdiamo la possibilità di mettere pressione". Queste le parole del direttore della Federazione tedesca Oliver Bierhoff il quale ha parlato in una intervista delle sue perplessità riguardanti l'assegnazione del prossimo Mondiale al Qatar.

L'esperto Gianluca Di Marzio ha invece parlato del mercato del Milan

Il noto ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato in vista dell'apertura della sessione estiva di calciomercato e sui rossoneri ha detto: “Se il Milan dovesse decidere di fare un attaccante, l’identikit ideale sarebbe quello di Giacomo Raspadori. Il profilo dell’attaccante del Sassuolo piace molto al Milan, che al momento non ha ancora avviato una trattativa con il club emiliano. I neroverdi potrebbero prendere in considerazione l’idea di liberarsi di un attaccante dopo aver definito la trattativa per Alvarez, giovane punta del Penarol”. Queste le parole del noto ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio il quale ha parlato del mercato del Milan in vista dell'apertura estiva in programma il primo luglio.

Pantaleo Corvino ha parlato delle commissioni agli agenti

Il noto direttore sportivo Pantaleo Corvino ha parlato alla Gazzetta dello Sport e sulle commissioni agli agenti ha detto:"Allora dovremmo metterli anche per gli acquisti e gli ingaggi. Io penso che il libero mercato non si possa limitare, altrimenti non sarebbe più libero. Chi ha i soldi li può spendere come crede, chi non li ha deve essere bravo a fare lo stesso mercato. È giusto che si rispettino le regole e l'etica, ma non dobbiamo fare i moralisti. Sono liberista". Queste le sue parole.