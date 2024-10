Biasin: “Maldini jr? Bravo, provate voi a farvi largo con quella pressione”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della crescita di un ex rossonero come Daniel Maldini. Ecco le sue parole...

In esclusiva a Tuttomercatoweb.com ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin che ha detto: "Maldini che esordisce in nazionale (e lo fa con una certa personalità) ci invita al “mea culpa”. Mea culpa, mai avrei immaginato che ‘sto ragazzo potesse crescere così tanto, mi pareva “buono fino a un certo punto”. E invece in un anno ha fatto passi da gigante, in più ha caratteristiche tecniche poco comuni tra i giocatori offensivi”.