Biasin: “Caso Maignan? Speriamo che tutti prendano esempio”

Fabrizio Biasin , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su 'TMW Radio' su quanto accaduto a Mike Maignan in Udinese - Milan . Il portiere francese dopo aver avvertito l'arbitro di aver sentito dagli spalti dei cori razzisti ha deciso di uscire dal campo e di ritornare negli spogliatoi. Ecco le parole di Fabrizio Biasin sull'accaduto.

"Ha avuto coraggio. Bravo, bravissimo. Speriamo che tutti prendano esempio. Speriamo che in futuro negli stadi la maggioranza delle persone senzienti arrivi a zittire gli imbecilli senza speranza che puntualmente scelgono di manifestare la loro cretineria. E, soprattutto, speriamo che i responsabili paghino per la loro imbecillità".

