Biasin, clamoroso retroscena: “Tonali è stato vicinissimo ai nerazzurri”

Come rivela Fabrizio Biasin, Sandro Tonali è stato a un passo dai nerazzurri. In vantaggio sul Milan hanno poi mollato la presa.

Eppure il suo passaggio a Milano poteva essere nerazzurro, come confermato da Fabrizio Biasin ai microfoni di TMW. Queste le parole del giornalista interista:

"C’è stato un momento, non troppo lontano nel tempo, in cui Sandro Tonali, era a un passo dai nerazzurri. Cioè, ormai è tardi e nessuno lo ammetterà mai, ma le cose erano serenamente apparecchiate: si trattava di trovare la formula giusta per accontentare Cellino al Brescia e i nerazzurri avrebbero avuto il loro giovane talento da allevare. Era l’estate del 2020, quella “pandemica”, quella di Conte che perde la finale di Europa League e si incazza parecchio con i suoi dirigenti, sbatte i pugni, dice 'dobbiamo capire, dobbiamo sistemare, dobbiamo programmare'.