Bianchessi e l’aneddoto sul tecnico di Camarda: “Minacciai l’esonero se…”

L' ex responsabile dello scouting del Milan Mauro Bianchessi ha parlato del futuro del Milan e non solo...

In esclusiva a TMW ha parlato Mauro Bianchessi che ha detto: "Premesso che tutte le nazionali under italiane hanno sempre dimostrato di essere competitive a livello europeo, ma in queste due annate classi 2007 e 2008 penso ci siano anche individualità molto importanti che tra qualche anno saranno protagonisti in serie A. La mia soddisfazione è che tra questi giocatori ben quattro sono frutto delle mie scelte al Milan grazie al progetto "giovani italiani”, allora voluto da Galliani ".

Su Francesco Camarda

"Mi viene in mente un aneddoto, la sgridata che ho dato all’allenatore del Milan pulcini che lo impiegava da terzino. L’ho minacciato di esonerarlo se non lo avesse fatto giocare da punta. Francesco è un attaccante con classe e tanta maturità che l’ha già portato ad assaggiare San Siro. E’ nato per il gol e Furlani è stato bravissimo a non farselo portare via".